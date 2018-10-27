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HaberlerKonyaspor Haberleri Rıza Çalımbay: "En çok sıkıntı yaşadığımız yer forvet hattıydı"
27.10.2018 - 21:13 | | AA

Rıza Çalımbay: "En çok sıkıntı yaşadığımız yer forvet hattıydı"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Rıza Çalımbay: "En çok sıkıntı yaşadığımız yer forvet hattıydı"
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Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Lig uzun, kupa maçlarımız da var. Artık bunların hepsini telafi etmek için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız." dedi. Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Medipol Başakşehir'e karşı en iyi kadroyla sahaya çıktıklarını söyledi.

Maçın ilk 15-20 dakikasında istedikleri gibi oynadıklarını anlatan Çalımbay, şöyle devam etti: "Maça genel olarak bakıldığı zaman ne Medipol Başakşehir'in doğru dürüst bir pozisyonu var ne de bizim. Belki de kısır oynadığımız bir maçtı. Neredeyse bütün maçlarda çok fazla pozisyonlar yakaladık. Aslında bu maçta da yakaladık ama maalesef paslarımızı değerlendiremedik. Burada tabii ki en çok sıkıntı yaşadığımız yer forvet hattıydı. Maalesef top tutamadık. İleride çoğalamadık. Yaptığımız ortalara da istediğimiz şekilde müdahale edemedik. İkinci yarı net bir pozisyon yokken gol yedik ama elimizde mevcut bulunan kadroda ne varsa kullanmaya çalıştık. Bizim gibi takımlarda geniş bir kadro olmadığı için mesela Paolo Hurtado ve Ömer Ali Şahiner'in sakatlığının çıkması bizi çok zor durumda bıraktı."

Ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını vurgulayan Çalımbay, "Yenildiğimiz için üzgünüz. Bugün burada hatalarımızı da gördük. Lig uzun, kupa maçlarımız da var. Artık bunların hepsini telafi etmek için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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