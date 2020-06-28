Süper Lig'de Kayserispor'a 2-0 mağlup olan Sivasspor'da Rıza Çalımbay maç sonu hakem tepki gösterdi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Rıza Çalımbay, "Hakemlerle ilgili konuşmaktan bıktım! Bıktık!" ifadelerini kullandı.

Mert Hakan'a sitem

"Bizi en çok üzen, Mert Hakan Yandaş'ın kaçırdığı penaltı sonrası oyundan düşmesi oldu. Demoralize oldu. Sanki ilk defa penaltı kaçırıyor. Herkes kaçırıyor. Kaçabilir yani. Oyundan düştü ve kendini veremedi.

Mert Hakan Yandaş'ın Penaltı Atışları