Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDemir Grup Sivasspor Haberleri Rıza Çalımbay: "Hakemlerle ilgili konuşmaktan bıktım"
28.06.2020 - 20:51 |

Rıza Çalımbay: "Hakemlerle ilgili konuşmaktan bıktım"

Süper Lig'de Kayserispor'a 2-0 mağlup olan Sivasspor'da Rıza Çalımbay maç sonu hakem tepki gösterdi.

Rıza Çalımbay: "Hakemlerle ilgili konuşmaktan bıktım"
ABONE OL

Süper Lig'de Kayserispor'a 2-0 mağlup olan Sivasspor'da Rıza Çalımbay maç sonu hakem tepki gösterdi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Rıza Çalımbay, "Hakemlerle ilgili konuşmaktan bıktım! Bıktık!" ifadelerini kullandı.

Mert Hakan'a sitem
"Bizi en çok üzen, Mert Hakan Yandaş'ın kaçırdığı penaltı sonrası oyundan düşmesi oldu. Demoralize oldu. Sanki ilk defa penaltı kaçırıyor. Herkes kaçırıyor. Kaçabilir yani. Oyundan düştü ve kendini veremedi.

Rıza Çalımbay: Hakemlerle ilgili konuşmaktan bıktım

Mert Hakan Yandaş'ın Penaltı Atışları

    Galatasaray, Başakşehir maçı için stada geldi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Rıza Çalımbay: "Hakemlerle ilgili konuşmaktan bıktım"
      Rıza Çalımbay: "Hakemlerle ilgili konuşmaktan bıktım"
    2. Fatih Terim: "Galatasaray mücadelesinden vazgeçmeyecek"
      Fatih Terim: "Galatasaray mücadelesinden vazgeçmeyecek"
    3. Gaziantep FK - Antalyaspor (CANLI)
      Gaziantep FK - Antalyaspor (CANLI)
    4. Çağlarlı Leicester City, Chelsea'ye elendi!
      Çağlarlı Leicester City, Chelsea'ye elendi!
    5. Kaan Ayhan ile Kenan Karaman'ın transfer kararı!
      Kaan Ayhan ile Kenan Karaman'ın transfer kararı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mario Gomez kariyerini golle bitirdi! Beşiktaş'tan paylaşım...

    Mario Gomez kariyerini golle bitirdi! Beşiktaş'tan paylaşım...

    Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor: 2-2

    Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor: 2-2

    Hakan Çalhanoğlu gol attı Milan, Roma'yı yıktı!

    Hakan Çalhanoğlu gol attı Milan, Roma'yı yıktı!

    Başakşehir Galatasaray (CANLI)

    Başakşehir Galatasaray (CANLI)

    Sıradaki Haber