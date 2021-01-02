Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSivasspor Haberleri Rıza Çalımbay: Kaybettiğimiz bu puanları telafi edeceğiz
02.01.2021 - 16:52 | | İHA

Rıza Çalımbay: Kaybettiğimiz bu puanları telafi edeceğiz

Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kalan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Aylardır haftada üç maç oynuyoruz. O nedenle oyuncularımızda yorgunluk olabilir. Bu nedenle istediklerini yapamayabilirler. Bu da inşallah geçecektir. Kaybettiğimiz bu puanları telafi edeceğiz” dedi.

Rıza Çalımbay: Kaybettiğimiz bu puanları telafi edeceğiz
ABONE OL

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Denizlispor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Çalımbay, “Bütün düşüncemiz maçı 3 puan ile bitirmekti. Mağlup duruma düşmemize rağmen oyundan hiç kopmadık. İki gol bulup istediğimiz sonucu elde ettik. İkinci yarıya başladığımızda Denizlispor tam da bizim istediğimiz gibi oynadı. Üstümüze geldiler, biz de kontrataklarla golleri bulmaya çalıştık. Girdiğimiz pozisyonları maalesef değerlendiremedik. Oyuncu değişikliği ile belki biraz dengemiz bozuldu ama pozisyon vermedik. Maalesef futbolun içerisinde olan şeylerden bir tanesi, karambolden futbolcunun yüzüne çarpan top oradan gol oldu” dedi.

“Aylardır haftada üç maç oynuyoruz”

Ligin daha uzun bir maraton olduğunu hatırlatan Çalımbay, “İkinci yarı girdiğimiz pozisyonları ne olursa olsun değerlendirmemiz gerekiyordu. Bu yıl ligde sürprizler olabiliyor. Bugün üç puan alamadığımız için üzgünüz ama yolumuz daha uzun. 25 maçımız var. Bunları telafi edeceğiz. Takımızda aşırı bir yorgunluk var. Aylardır haftada üç maç oynuyoruz. O nedenle oyuncularımızda yorgunluk olabilir. Bu nedenle istediklerini yapamayabilirler. Buda inşallah geçecektir. Oyunlarımıza maçlarımıza devam edeceğiz ve kaybettiğimiz bu puanları telafi edeceğiz” diye konuştu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesi sürpriz 11! Tam 6 eksik...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Omar Elabdellaoui için son dakika açıklaması! Prof. Dr. Vedat Kaya...

Rıza Çalımbay: Kaybettiğimiz bu puanları telafi edeceğiz

    ?rel=0
    Vedat Kaya: Omar Elabdellaoui’nin sol gözünde belirgin olarak görme artışı var
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Akhisarspor'da Hadzic gönderildi
      Akhisarspor'da Hadzic gönderildi
    2. 'Rodallega'nın alnı açılmış'
      'Rodallega'nın alnı açılmış'
    3. Bakkal: Bu maçta mağlup olsak üzülürdüm
      Bakkal: Bu maçta mağlup olsak üzülürdüm
    4. Sumudica maç sonu patladı: Futbolu mahvediyor!
      Sumudica maç sonu patladı: Futbolu mahvediyor!
    5. Beşiktaş sonunda kaybetti!
      Beşiktaş sonunda kaybetti!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor: 2-1

    Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor: 2-1

    Rıza Çalımbay: Kaybettiğimiz bu puanları telafi edeceğiz

    Rıza Çalımbay: Kaybettiğimiz bu puanları telafi edeceğiz

    Yalçın Koşukavak: Zor deplasmandan 1 puan aldık

    Yalçın Koşukavak: Zor deplasmandan 1 puan aldık

    Trabzonspor, İstanbul’a gitti

    Trabzonspor, İstanbul’a gitti

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet