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HaberlerSivasspor Haberleri Rıza Çalımbay: "Maçın berabere bitmesi gayet normal"
21.01.2021 - 23:40 | | AA

Rıza Çalımbay: "Maçın berabere bitmesi gayet normal"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu.

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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçında yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini ve sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Çalımbay, 1-1 sona eren maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadeleye iyi başladıklarını ve golü de bulduklarını belirtti.

İlk yarıda Fenerbahçe'ye pozisyon dahi vermediklerini dile getiren Çalımbay, "Bizim bir iki pozisyonumuz vardı. Penaltıdan golü yedik. Geçtiğimiz hafta da şanssız bir gol yemiştik. İkinci yarı pozisyonlar yakaladık maalesef onları değerlendiremedik." dedi. 

Son paslarda sıkıntı yaşadıklarına dikkati çeken Çalımbay, skoru artıramadıklarını, net pozisyonları değerlendiremediklerini ifade etti. 

"Maçın berabere bitmesi gayet normal." diyen Çalımbay, O pozisyonları kullanabilsek galibiyetle ayrılabilirdik. Fenerbahçe çok tecrübeli, bireysel oyuncuları iyi olan bir takım. İki takım da kazanmak için oynadı ama maalesef özellikle biz son paslarımızda başarılı olamadığımız için maç berabere bitti." yorumunda bulundu.

Rıza Çalımbay: Maçın berabere bitmesi gayet normal

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