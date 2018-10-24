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HaberlerKonyaspor Haberleri Rıza Çalımbay: 'Maçın sonuna kadar ne gerekiyorsa yapacağız'
24.10.2018 - 15:44 |

Rıza Çalımbay: 'Maçın sonuna kadar ne gerekiyorsa yapacağız'

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin başından beri hiçbir deplasman maçından gol atmadan dönmediklerini söyledi.

Rıza Çalımbay: 'Maçın sonuna kadar ne gerekiyorsa yapacağız'
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Çalımbay, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, deplasman maçlarında çok iyi performans sergilediklerini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Geçen hafta oynadığımız Çaykur Rizespor maçında çok iyi oynadık. Maçın başından sonuna kadar galibiyetten başka bir şey düşünmedik. Çok net pozisyonlara da girdik ama maalesef son paslarımızda dikkatli olamadık. Onları değerlendirebilseydik çok farklı bir şekilde dönecektik. Böyle oynadığımız maçlar çok fazla. Ancak biz bunu mutlak bir yerde kıracağız. Çaykur Rizespor'dan aldığımız 1 puan da bizim için iyi oldu. Bence Rize'den 3 puanla dönmemiz gerekiyordu."

Çalımbay, gelecek haftalarda çok kritik maçlara çıkacaklarını anımsatarak şöyle devam etti:

"Hem kupa maçı hem de lig maçları bulunuyor. Maalesef dinlenmeye bile zaman bulamayacağız. Hem çarşamba hem de cumartesi-pazarlar oynayacağız. Biz hazırız. Ufak tefek eksikliklerimiz var. İnşallah onlar da en kısa zamanda aramızda olacaklar. Bir tek Paolo Hurtado'nun dönüşü biraz uzun sürecek. O da bizim için büyük dezavantaj oldu. Bir de Çaykur Rizespor maçında Ferhat Öztorun'un hastalığı nüksedince ondan da yararlanamadık. Ancak şu anda takımımız gayet iyi durumda. İnşallah bundan sonraki maçlarımızı istediğimiz şekilde bitireceğiz."

Bu hafta sonu oynayacakları Medipol Başakşehir karşılaşması için Çalımbay, "Medipol Başakşehir takımı da yıllardır oturmuş bir takım. Kendi sahamızda olsa daha dikkatli ve disiplinli olmamız gerekiyor bunun hepsinin farkındayız. İnşallah bu sefer taraftarımızın da desteğiyle çok iyi şeyler yapacağız. Medipol Başakşehir karşılaşmasını istediğimiz şekilde bitirmek için maçın başından sonuna kadar ne gerekiyorsa yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenman

Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan tedavisine devam edilen Paolo Hurtado antrenmana katılmadı.

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