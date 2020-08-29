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29.08.2020 - 15:54 | | DHA

Rıza Çalımbay: Milli takımda bizden birilerinin olması gerekiyordu

SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Bizim takımdan mutlaka birilerinin milli takıma gitmesi gerekiyordu. Hak etmişlerdi. Geçen sezon ki performansıyla, konumuyla ve Avrupa kupalarına direkt giden bir takım olarak mutlaka bizlerden birinin olması gerekiyordu" dedi.

Rıza Çalımbay: Milli takımda bizden birilerinin olması gerekiyordu
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Demir Grup Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, kampta açıklamalarda bulundu. Bolu kapının çok iyi geçtiğini ve takımın mükemmel çalıştığını kaydeden Çalımbay, "Zaman zaman sakatlıklar yaşasak da hiçbir zaman kopmadık ve mükemmel bir şekilde kampımız devam ediyor. Son 2 günümüz. Ardından İstanbul'da; Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş, Antalyaspor ve Fenerbahçe'nin yer aldığı The Land of Legends turnuvasına katılacağız. Önemli bir turnuva olacak. Takıma yeni katılan arkadaşlar için de iyi olacak. Bu turnuvada skor bizim için önemli değil. Bütün oyuncuları oynatacağız. Önemli olan maç temposunu kazanmak. Bizim için en önemli maç ligin ilk haftasında karşılaşacağımız Alanyaspor maçı. Şu ana kadar yapılan transferler gayet iyi. Bir orta saha ve forvet oyuncusu alacağız. Onları da en kısa sürede bitirmemiz lazım" şeklinde konuştu.

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"MİLLİ TAKIMI HAK EDEN OYUNCULARIMIZ VARDI"

A Milli Takımın UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ile oynayacağı maçı değerlendiren Çalımbay, Sivas'ın milli takımı ağırlayacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Demir Grup Sivasspor'dan milli takımı hak edecek oyuncuların olduğunu ifade eden Çalımbay, "Geçen sezon Türkiye'de en çok yerli oyuncu oynatan takım bizdik. Bizim takımdan mutlaka birilerinin milli takıma gitmesi gerekiyordu. Hak etmişlerdi. Bunun kararını verecek olan neticede Şenol Güneş hoca ama geçen sezonki performansıyla, konumuyla ve Avrupa kupalarına direkt giden bir takım olarak mutlaka bizlerden birinin olması gerekiyordu. Gerçekten üzüldüm. Yüzde yüz olması gereken arkadaşlarımız vardı. Şenol hocaya saygımız sonsuz ama keşke bizden birilerinin olması Demir Grup Sivasspor açısından, Sivas açısından mükemmel olurdu" diye konuştu.

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Rıza Çalımbay: Milli takımda bizden birilerinin olması gerekiyordu

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