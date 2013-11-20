Rıza Çalımbay oyuncuları uyardı!

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlardan henüz dönmeyen Koray Altınay, Serkan Kırıntılı ve Ali Adnan, sakatlığı bulunan Hurşut Meriç katılmazken, Uche Kalu, Oboabona ve Cernat takımdan ayrı, doktor kontrolünde çalıştı.

Yeşil-mavili futbolcular koşunun ardından pas çalışması yaptı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, yarı sahada taktik ağırlıklı maç yaptı. Yaklaşık bir saat süren antrenmanda Çalımbay zaman zaman futbolculara uyarılarda bulundu.

İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan yeşil-mavili futbolcu Tevfik Köse, Kayserispor maçında üç puan almaktan başka düşünceleri olmadığını dile getirdi.

Tevfik, uzun zamandır 3 puan alamadıklarını belirterek, "Milli maç arasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arkadaşlarımızın sakatlıktan kurtularak dönmesiyle moral kazandık. Önümüzdeki Kayserispor maçı çok önemli. Bütün dikkatimizi bu maça verdik. Kayserispor maçında tek düşüncemiz üç puan üzerine olacak" ifadelerini kullandı.

Tevfik, Kayserispor maçında taraftar desteğine çok ihtiyaçları olduğu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Evimizde oynadığımız maçlarda taraftarımız bize itici güç oluyor. Buraya gelen takımlar da bunu biliyor. Burada taraftar baskısı gerçekten var. Kayserispor maçı da son haftalara bakıldığında kazanmak zorunda olduğumuz çok zor bir maç olacak. Bu maçta taraftarlarımızdan bizi özellikle yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Bu maçta taraftarımıza çok ihtiyacımız var."