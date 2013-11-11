Rıza Çalımbay sakatlıktan dert yandı!

Çaykur Rizespor 5 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak oynadığı ilk 5 maçın 4'ünü kazandı, zirveye ortak oldu. Ancak Sercan, Kweuke, Cernat, Kağan ve Hakan gibi oyuncuların sakatlanmasıyla Çaykur Rizespor düşüşü geçti, son 6 maçta sadece 3 puan çıkarabildi. Yeşil mavililerde yaşanan düşüş endişe yaratmaya başladı.

EKSİK OYUNCULARIN SIKINTISINI YAŞADIK

Özellikle forvet hattındaki sakat futbolcuların çok olması nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Çalımbay, eksik oyuncuların çok olması nedeniyle özellikle ileri uçta çaresizlik yaşadıklarını vurgularken şunları söyledi:

"Kardemir Karabükspor ile çok önemli bir maç oynadık ve kaybettik. Hem biz hem rakibimiz için zor bir maç oldu. Çünkü iki takımda uzun süredir maç kazanamıyordu. Karabükspor galip gelerek şansızlığını giderdi. Biz ise mağlup olduk. Bu yenilgide en büyük etken eksiklerimiz oldu. Dolayısıyla eksiklerin sıkıntısını bir kez daha yaşadık. Özellikle oyunu çevirecek, oyunun kaderini değiştirecek oyuncularımızın olmaması ve oynayan arkadaşlarımızın da bir türlü istediğim performansı vermemesi bizim için çok büyük bir dezavantaj oldu. Yoksa Kardemir Karabükspor maçını çevirebilirdik."

BÖYLE GOLLER YENMEZ

Kardemir Karabükspor maçında çok şansız goller yediklerini ifade eden Rıza Çalımbay, şöyle devam etti:

"Özellikle 2'nci gol yemememiz gereken bir goldü. Çünkü bir hafta boyunca buna çalıştık. Ancak eksik oyuncularımızdan dolayı yaşadığımız sıkıntı bu maçta da açıkça görüldü. Mevcut kadronun içinde şansı yakalayan oyuncularım şansı bir türlü değerlendiremediler. Zaten maçın gidişatında oyunun kaderini değiştirecek oyuncu elimiz de olmadığından sıkıntılar yaşadık."