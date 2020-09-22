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22.09.2020 - 13:31 |

Rıza Çalımbay: Transferi bitirdik

Best FM’de “Gökhan Dinç ile Basın Tribünü” programına bağlanan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig’de oynanan 2 haftalık izlenimlerini aktaran Çalımbay, en hazır takımın Galatasaray olduğunu ifade ederken; takımdan ayrılan Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’la ilgili de konuştu.

TEK HAZIR TAKIM GALATASARAY

Süper Lig’deki en hazır takımı açıklayan Sivasspor’un teknik direktörü, “Ligde hiçbir takım bana göre yüzde 100 hazır değil. Galatasaray hazır görünüyor, oyuncularının çoğu kaldı çünkü... 2 galibiyeti olan takımlar hazır gibi görünüyor. Biz de son 10 dakika 2 gol attık kazandık ancak biz de hazır değiliz. 18 günlük bir ara olacak, o arayı iyi değerlendireceğiz” dedi.

21 TAKIMLI LİG ZOR GEÇECEK

Geçen sezona göre artan maç sayısının takımlar üzerindeki etkilerine değinen Çalımbay, “21 takım olduktan sonra daha zor bir lig oldu. Sıkıntılar arttı. Çok maçlı bir lig olacak. Federasyonun da yapacak bir şeyi kalmadı; düşmeyi kaldırdıktan sonra... Önümüzdeki yıl 21 takım olsa hiçbir sorun olmazdı. Ligi hem erken başlatıyorsun hem de erken bitirmen gerekiyor. Çünkü Avrupa Şampiyonası var. 20 tane hafta içi ve hafta sonu maçı oynayacağız. Sıkıcı ve bıktırıcı maçlar oynayacağız. Bunu düşünerek alternatifli bir kadro kurmak zorundaydık. Belli bir imkânımız vardı buna göre de oyuncu aldık” ifadelerini kullandı.

Takımdan ayrılan isimlerin eksikliğini hissediliyor mu sorusuna deneyimli teknik adam şöyle yanıt verdi:

“Mert Hakan ve Emre Kılınç’ın eksikliğini çok hissediyoruz. Onların yerini doldurmaya çalışıyoruz. Mesela Emre gitmeseydi her şeyimiz hazırdı. Fatih de oynamıyordu, bizde iyi oynamaya başladı ve onun da eksikliğini doldurmaya çalışıyoruz. Yeni gelen arkadaşlara göre sistem ayarlamaya çalışıyoruz.”

TRANSFERİ BİTİRDİK

Tüm takımların hala transfer kovaladığına değinen Rıza Çalımbay, “Max Gradel daha bizimle çok çalışmadı, keza diğer arkadaşlarımız da… Herkes şu an transfer peşinde… Biz transferi bitirdik. Bir aksilik olmazsa bir forvet daha alıp bitireceğiz. Kafamız karmakarışık ne yapacağımızı kestiremiyoruz. Önümüzü göremiyoruz. Alternatifli kadro yapmaya çalıştık. Geçen sene kadromuz geniş olsaydı ligi de götürebilirdik” yorumunda bulundu.

Son olarak seyircisiz maçların kendilerini çok etkilediğini ifade eden Rıza Çalımbay, “Seyircili mağlubiyetimiz yoktu. Ne zaman seyircisiz oynamaya başladık, işte o zaman yenilgi geldi” dedi.

Rıza Çalımbay: Transferi bitirdik

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