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21.08.2013 - 11:06 |

Rıza Çalımbay üç puan istiyor

Teknik Direktör Çalımbay: "Trabzonspor karşısında iyi bir sonuç alabilmek için Gençlerbirliği maçının çok üzerine çıkmak zorundayız"

Rıza Çalımbay üç puan istiyor
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Trabzonspor karşısında iyi bir sonuç alabilmek için Gençlerbirliği maçının çok üzerine çıkmak zorundayız" dedi.

Çalımbay, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk haftasında Gençlerbirliği maçında hak edilen bir galibiyet aldıklarını ancak bu galibiyetin ligin başı olması nedeniyle çok fazla bir önemli olmadığını belirtti.

Ligin çok çetin geçeceğini ifade eden Çalımbay, "Takıma güveniyoruz. Birçok arkadaşımız uzun aradan sonra ilk kez oynamalarına rağmen performansının üzerine çıktı. Önemli olan bunu sürdürmek. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Sakat arkadaşlarımız ve yeni transferler takıma katılınca daha iyi olacağız" diye konuştu.

Trabzonspor'un çok kaliteli bir takım olduğunu ve iyi takviyeler yaptığını belirten Çalımbay, şöyle devam etti:

"Beşiktaş maçında seyrettik ama seyretmeye gerek yok. Trabzonspor çok iyi bir ekip. İçeride, dışarıda farklı oynayan bir takım. Trabzonspor karşısında iyi bir sonuç alabilmek için Gençlerbirliği maçının çok üzerine çıkmak zorundayız. Trabzonspor maçındaki ilk hedefimiz dostluk. İki kardeş kulübüz. Dostluk kardeşlik içerisinde geçecek maçımız. Elbette her iki takımın da hedefi puan veya puanlar olacak. Bizim için çok zor olacağını biliyoruz. Özellikle ortasaha ve forvette çok iyi olmak zorundayız."

Trabzonspor'un hafta içerisinde Avrupa maçı oynayacak olmasının kendilerine avantaj sağlamayacağını kaydeden Çalımbay, şöyle devam etti:

"Büyük takımların hafta arası maç yapması diğer takımlara avantaj sağlamaz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımlar kadrolarını Avrupa maçlarına göre kuruyor. Maçın pazartesi oynanması ile Trabzonspor bir gün daha dinlenme imkanı bulacak ama Trabzonspor çok geniş bir kadroya sahip. Avrupa maçının olması önemli değil."

Milli takım teknik direktörlüğü çalışmaları

Çalımbay, milli tkımda her teknik direktörün görev almak istediğini kaydederek, şunları belirtti:

"Milli takımda kim görev alırsa alsın mutlaka yerli olmalı. Milli takımın başarılarına bakılırsa hep yerli hocalarla yakalandı. Bu bir görev değişikliğidir. Abdullah Avcı ayrıldı ama iki sene sonra geri gelebilir. Hepimiz için milli takım kutsal bir görev. Arkadaşımızın ayrılmasına üzüldük ama çok kişi ayrıldı. Önemli olan kimin geleceği. Yerli antrenör kim gelirse gelsin başarılı olur diye düşünüyorum."

Fatih Terim'in iki takımı çalıştırma modelinin zor olduğunu vurgulayan Çalımbay, şöyle devam etti:

"Geçmişte Mustafa Denizli Kocaelispor'u çalıştırırken denendi. Ben de milli takımda yardımcısıydım. Kocaelispor ile milli takımı çalıştırdı. Bakıldığında Galatasaray ile Kocaelispor'un yükü bir değil. Galatasaray'ın Avrupa maçları var. Galatasaray biraz kötü sonuçlar alınması halinde zorda kalabilir. Bu şartlarda zor görünüyor. Boşta olan Mustafa Denizli, Şenol Güneş hocalarımız var. Çok değerli hocalar ama her ne olursa olsun mutlaka yerli hoca değerlendirmeliyiz."

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