Rıza Çalımbay: ‘Yabancılar huzursuz’

BİLAL MEŞE

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, koronavirüs ve sakatlıklar nedeniyle Süper Lig’in son döneminde ciddi sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Kısıtlı kadroya rağmen ligde şampiyonluk mücadelesi verdiklerinin altını çizen Çalımbay, “Yaşanan düşüşün temelinde sakatlıklar ve alternatif oyuncu sayısının azlığı yatıyor. Neredeyse sezon başından bu yana takımın yükü tamamen 8 futbolcunun üzerinde, sürekli aynı isimlerle oynamak zorunda kaldık. Büyük takımların bir yabancıya ödedikleri parayla bu kadroyu oluşturduk. Bu tabloya bakarsak, Sivasspor’un başarısı asla küçünsenemez” diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, dünyayı sarsan koronavirüsün özellikle yabancıların motivasyonunu olumsuz etkilediğine vurgu yaptı.

Rıza Çalımbay, “Bu virüs yabancılar arasında büyük sıkıntı yarattı. Yabancıların hepsi huzursuz, aralarında sürekli bu konuyu konuşuyorlar. Antalyaspor karşısına bu psikolojide çıkan oyuncudan konsantre olmasını beklemek biraz hayalcilik olurdu. O maçta kötü değildik, kötü ötesiydik. Bunun da temelinde koronavirüs bulunuyor. Lig kaldığı yerden devam ederse yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.