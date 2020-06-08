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08.06.2020 - 10:40 |

Rıza Çalımbay'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan açıklaması! 'İkisi de gidiyor'

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iki yıldızı Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan açıklaması! 'İkisi de gidiyor'
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Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan D.G. Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, Aspor'a önemli açıklamalarda bulundu.

Çalımbay'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle; 

- '4-5 sakatımız var. Hakan Arslan ile Fernando 3-4 hafta oynayamaz.'

- 'Ligin bitirilmesi gerekiyor. Maçların rahat bir zamanda oynanması lazım.'

- 'Emre ve Mert Hakan gidiyor. Hangi takıma gideceklerini bilmiyorum'

Çalımbay'ın ayrılacaklarını açıkladığı Emre Kılınç'la Beşiktaş, Mert Hakan ile ise Galatasaray yakından ilgileniyordu.

Rıza Çalımbaydan Emre Kılınç ve Mert Hakan açıklaması İkisi de gidiyor

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