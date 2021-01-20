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20.01.2021 - 11:45 | | SİVAS (AA) -

Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada "Kolay bir maç olmayacak ancak takımıma inanıyorum ve güveniyorum" dedi.

Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması
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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmada takımına güvendiğini belirtti.

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligde iyi bir hava yakaladıklarını ve bunu devam ettirmek istediklerini aktardı. Konuk edecekleri Fenerbahçe'nin geniş bir kadroya sahip olduğuna dikkati çeken deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe çok geniş bir kadroya sahip. Her hafta değişik bir kadro ile sahaya çıkabiliyorlar. Kolay bir maç olmayacak ancak takımıma inanıyorum ve güveniyorum. Gönül taraftarımızla birlikte oynamak isterdi, çok da iyi olurdu. Buradan çok iyi bir skorla ayrılmamız gerekiyor. Arkadaşlarımız da bunun farkında. Haftada 3 maç oynuyoruz. Takımda yorgunluk oluyor ama biz artık alternatifli bir kadro olduk. Gayet iyiyiz, sakatlarımız da fazla yok. İyi bir kadro ile Fenerbahçe maçına çıkacağız."

Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferleri Ahmet Oğuz ve Alaaddin Okumuş ile ilgili, "Ahmet Oğuz iyi bir oyuncu, Gençlerbirliği'nden tanıyoruz. Alaaddin ise geleceği olan bir oyuncu, genç bir arkadaşımız. Yıllarca Demir Grup Sivasspor'a hizmet edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rıza Çalımbaydan Fenerbahçe açıklaması

 

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