Rıza Çalımbay'dan fikstür açıklaması!

Çalımbay, Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, zorlu bir periyoda girdiklerini belirterek, geride kalan 6 maçı en iyi şekilde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Zor bir fikstür ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Çalımbay, "Yalnız bu nasıl bir fikstürse Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını üst üste deplasmanda oynayacağız. Diğer takımların iki maçına baktığınız zaman üst üste oynayan olmadı. Maalesef zor bir fikstür bizi buldu" diye konuştu.

İkinci yarıya başlarken de aynı şekilde deplasmanda zorlu takımların üst üste denk geldiğini vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bu kalan 6 maçımız en zor maçımız. Bizim bu maçlardan alabileceğimiz en yüksek puanları almamız gerekiyor. Özellikle de kendi sahamızda oynayacağımız 3 maçı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Şu an Sivasspor maçına odaklandık. Sivasspor benim eski takımım. İyi bir takım. Şu anda bulunduğu yere bakıp konuşmamak lazım. Çünkü geçen seneyi iyi bitiren bir takım ve hemen hemen aynı kadroyu koruyan bir takım. Sivasspor maçı zor bir karşılaşma olacak. Biz bunun farkındayız. Ancak kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Kazanmak için sahada ne gerekiyorsa yapacağız. Çünkü bizim çok zor bir fikstürümüz var. Bunun içinde özellikle kendi sahamızda oynadığımız maçları mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor."

Takımdaki oyuncuların herhangi bir sakatlıklarının olmadığını aktaran Çalımbay, ikinci yarı şu an oynadıkları oyunun çok üstünde bir gayret göstermeleri gerektiğini çünkü ikinci yarı oynanacak maçların hiç bir tanesinin telafisinin olmayacağını söyledi.

Çalımbay, ikinci yarı için her türlü tedbiri aldıklarını, duruma göre transfer yapabileceklerini ancak düşüncelerinin şimdiki kadroyla devam etmeleri yönünde olduğunu sözlerine ekledi.