Rıza Çalımbay'ın istediği G.Saraylı!

Spor Toto Süper Ligin yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay, ''Ligde bütün hedefimiz ilk 10 içerisinde kalmak ve bunu başaracak güce sahibiz'' dedi.

Çalımbay, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Çaykur Rizespor'da üçüncü kez göreve geldiğini belirterek, ''Çaykur Rizespor'u bıraktığımda Süper Lig'deydi, tekrar Süper Lig'de ve buradayım. Hedefimiz bu sene Rizespor'u iyi yerlere getirmek. Takımlar çok iyi ve iyi transferler yaptı. Biz yeniyiz ve biz de çok transfer yaptık. Son iki ayın hiçbir gününü boş geçirmeden, çalışarak kadromuzu genişlettik. Transferlerimiz devam ediyor. Birkaç oyuncu daha almamız gerekiyor'' diye konuştu.

Bu sezonun Çaykur Rizespor için zor olacağını, tecrübe ve birikimlerle sezonu iyi yerde bitireceklerini kaydeden Çalımbay, ''11 yeni oyuncu kadromuza kattık. Hedefimizde 14-15 oyuncu vardı. Yapacağımız 2-3 transferle kadromuzu tamamlayacağız. Süper Ligin eski takımı olsak sezonu kapatabilirdik ama bu çok fazla oyuncu almamız gerekiyordu. Tecrübeli ve genç isimlerce karışık çok iyi bir kadro kurduk. İyi bir kamp dönemini geride bıraktık. Saha içi ve dışında çok iyi bir takıma sahibiz'' şeklinde konuştu.

Ligin ilk 5 haftasının çok önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, şöyle devam etti:

''Kalite olarak iyi oyuncularımız var ama henüz hazır olamayan arkadaşlarımız var. Uche uzun sakatlıktan sonra bizimle olacak. Kweouke ceza aldığı için tam olarak hazır değil. Hepsini hazır hale getireceğiz. Ligde bütün hedefimiz ilk 10 içerisinde kalmak ve bunu başaracak güce sahibiz. Özellikle yabancı transferleri çok uğraşarak kadromuza kattık ancak bizim için şu andaki hedefimiz kaleci, ön libero ve stoper alırsak kadromuzun her yerini tamamlmış oluruz. Artık bundan sonra alacağımız verim önemli. Kadromuza çok güveniyoruz. Çok iyi işler çıkartacağız.''

Transferde bir çok futbolcunun ismi geçtiğini dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

''Titi ve Lucas Hejda için uğraşıyoruz. Lugano için girişimde bulunduk ancak İngiltere'ye transferi gerçekleşti. Galatasaray'dan Ceyhun Gülselam ile iglileniyoruz ama futbolcunun kararı önemli. Fenerbahçe'den Serkan Kırıntılı ve Serdar Kesimal ile iglilendik ancak çok zor gözüküyor. Üç önemli transfere ihtiyacımız var. Özellikle çok iyi bir yerli kaleciye ihtiyacımız var.''

Teknik direktörlük anlaşmalarında hiçbir kulüpte sözleşmesine madde koydurmadığını ifade eden Çalımbay, şunları söyledi:

''Sadece Sivasspor ile geçen yıl sözlü olarak Beşiktaş'tan teklif gelirse gideceğimizi söylemiştik. Bizim için söz önemlidir. Beşiktaş ile görüştük, şartlar oluşmadı. Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş'a yönetim kurulu izin verdi gittik. Biz hiç kimseyi yüzüstü bırakıp gitmeyiz. Sıvasspor'u çalıştırırken çok ciddi teklifler geldi ama kabul etmedik. Ekrem Cengiz'in jestini unutamam. İkinci gelişimde hiçbir şartsız düşmek üzere olan takımı alarak ligde tuttuk.''

Çalımbay, yabancı sınırlaması bütün takımlara sıkıntı yaşatacacağını belirterek, ''Yerli ve yabancı oyuncularımız çok önemli. Lig 34 hafta ve hepsine ihtiyacımız olacak. Yabancı oyuncuların hepsini lig genelinde kullanacağız'' dedi.

Çalımbay, 4 Ağustos'ta Rize'de Pazarspor, 10 Ağustos'ta İstanbul'da Beşiktaş ile hazırlık maçı oynayacaklarını kaydetti.