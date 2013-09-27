Rıza Çalımbay'ın Terim endişesi!

Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde sürekli hucumu düşünen bir futbol oynadıklarını, "Galatasaray maçında da kapanan bir oyunu kabullenmeyeceğiz. Her yerde galibiyet için oynuyoruz ama karşımızdaki takım Galatasaray. Bu gerçeği görmeliyiz. Galatasaray'ın 18 kişilik kadrosunun dışında kalan futbolculardan takım kur yine şampiyonluğa oynar. Bu denli güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. İşimizin zor olduğunu bilerek oynayacağız" dedi.

Takımda çok iyi bir arkadaşlık ortamı oluştuğunu ifade eden Çalımbay, "Sahada ve saha dışında iyi bir birlikteliğimiz var. Bunu sahaya yansıtınca iyi işler yapıyoruz. Oyuncularımız her şeyini vererek oynuyor. Hafta içi antrenmanlarda yaptıklarımızı sahaya yansıtmaya çalışıyorlar. Bu maça da hafta boyunca iyi hazırlandık. Galatasaray maçında tek endişemiz atmosfer. İlk defa böyle bir atmosferde Galatasaray'a karşı forma giyecek arkadaşlar var ama bunu aşacaklarına inanıyorum" diye konuştu.

Terim'in ayrılması

Galatasaray'ın Fatih Terim ile yollarını ayırmasının ardından yaşanan gelişmelerin kendilerine avantaj sağlamayacağını kaydeden Çalımbay, şöyle devam etti:

"Herkes maçtan çok 'Fatih Hoca maça gelecek mi? Başkan Ünal Aysal maça gelecek mi? Maçta taraftarın tepkisi ne olacak?' diye sorular soruyor. Bu konunun oyucularımıza zararı olacağını düşünüyorum. Oyuncularımızla toplantı yaptık. Çok daha iyi konsantre olmamız gerektiğini söyledik. Bu maçta Galatasaraylı futbolcular her şeyini ortaya koyacak. Çok daha değişik bir Galatasaray izleyebiliriz. Ayrıca Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile yapacağı maç nedeniyle hangi kadro ile karşımıza çıkacaklarını da bilmiyoruz. Biz sadece kendi oyunumuzu düşünüyoruz. Kapasitemizin biraz üzerine çıkabilirsek ve golü düşünürsek iyi işler yapacağımıza inanıyorum."

Yeşil-mavili ekipte sakatlığı bulunan Eren Albayrak dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Karadeniz temsilcisinin Galatasaray maçına Serkan Kırıntılı, Koray Altınay, Viera, Sezer Özmen, Ali Adnan, Kıvanç Karakaş, Sylvestre, Sercan Kaya, Tevfik Köse, Florin Cernat, Kweuke muhtemel onbiriyle çıkması bekleniyor.