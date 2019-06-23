Rize’den flaş Muriç açıklaması

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, transferin gözde ismi olan oyuncuları Vedat Muriç ile ilgili son bilgileri paylaştı. Yunan spor haber sitesi Gazzetta’ya konuşan Bal, Kosovalı futbolcu için Olympakos’un devreye girdiği iddialarına “Olympiakos ile en ufak temasımız olmadı. Yunan ekibinden gelen bir şey yok” yanıtını verdi.

Galatasaray’ın ismini telaffuz etmemesi dikkat çeken yeşil-mavili ekibin yöneticisi, yıldız futbolcuyla ilgilenen kulüplerin isimlerini sıralayarak şunları söyledi: “Muriç müthiş bir futbolcu. Çok iyi bir sezonu geride bıraktı. Anderlecht, Toulouse, Fenerbahçe ve Başakşehir’in oyuncuya ilgisi bulunuyor. Neler olacağını göreceğiz”.

25 yaşındaki santrfor bu sezon ligde 35 maçta forma giymiş, 17 gol-8 asistle oynamıştı. Vedat’ın Karadeniz ekibiyle bir yıl daha sürecek sözleşmesi bulunuyor.