Rize direnemedi!

Kufstein Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2. dakikada Matic Fink'in golüyle 1-0 öne geçen Çaykur Rizespor'a, İngiliz ekibi 30. dakikada Hernandez'in penaltı golüyle karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 bitti.

İkinci yarıda 55. dakikada Hernandez'in kafa golü ile skoru 2-1'e taşıyan Hull City'de, 76. dakikada Snodgrass takımını 3-1 öne geçirerek maçın skorunu tayin etti.

Çaykur Rizespor karşılaşmaya Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Yakoubi, Ümit Kurt, Oboabona, Robin Yalçın, Saadane, Oğulcan Çağlayan, Fink, Mehmet Akyüz ve Tuszynski 11'i ile başladı.

Hull City ise Kuciak, Elmohamadey, Huedlostone, Davies, Robertson, Snodgrass, Meyler, Livermore, Clucas, Hernandez, Diomande 11'iyle maça çıktı.

Yeşil-mavili ekip, bu hazırlık maçı ile Avusturya'nın Seefeld kasabasında 17 gün süren çalışmalarını tamamladı.

Karadeniz ekibi 4 günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarını Rize'de sürdürecek.