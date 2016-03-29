29.03.2016 - 17:29 | | AA
Rize, Kayseri'ye eksik hazırlandı
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, salonda ve havuzda çalıştığı bildirildi.
Antrenmana, milli takım kamplarında bulunan Gökhan Akkan, Ertuğrul Ersoy, Nika Dzalanidze, Dhurgham İsmail, Ousmane Viera ve Godfrey Oboabona'nın katılmadığı kaydedildi.
Yeşil-mavili ekip, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.