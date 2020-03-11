Rize Valisi Çeber'den Ünal Karaman’a hayırlı olsun ziyareti

Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette Vali Kemal Çeber, Çaykur Rizespor’un Rize’nin önemli simgelerinden biri olduğu vurgusunu yaparak kulübe ve Ünal Karaman’a başarılar diledi.

Teknik adam Karaman ve Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Karavin gerçekleştirilmiş olan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Çeber’e teşekkür ettiler.

Öte yandan Karaman’ı gün içerisinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Dedebağı da ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.