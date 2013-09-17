Rize'de Bursaspor gerginliği

Çaykur Rizespor'da gözler bu hafta oynanacak olan Bursaspor maçına çevrildi. Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Vekili Halim Mete, Bursaspor ile Rizespor arasında geçmişte yaşanan bir takım olaylar olduğunu hatırlatarak bunları unutarak rakiplerini güler yüzle ve çiçeklerle karşılayacaklarını söyledi. Mete, "Ancak tedbirler de elden bırakılmamalı. Rizespor ile Bursaspor'un oynayacağı maçlara karşılıklı olarak seyirci gitmemeli. Pazar günü Rize'de oynayacağımız maça Bursaspor taraftarının gelmesi doğru değil. İl Spor Güvenlik Kurulu maça alınmamaları yolunda bir karar alırsa bunu hoşgörü ile karşılarız. Bu doğru bir karar olur" diye konuştu.

"ABARTMAMAMIZ LAZIM"

Çaykur Rizespor'un 5 yıl aradan sonra çıktığı süper lige iyi bir başlangıç yaptığı ifade eden Mete, "Gaziantepspor'u farklı mağlup ederek ilk deplasman galibiyetini aldık. Bunun mutluluğunu yaşayalım. Süper lige güzel bir başlangıç yaptık ama bunu abartmamamız lazım. 9 puan aldık fakat önümüzde almamız gereken daha çok puan var" dedi.

"TEK BAŞINA OYNANMAZ"

Mete, "Ne oldum değil ne olacağız diyeceğiz. Horon tek başına oynanmaz. Yönetim, teknik kadro ve futbolcular taraftarımız ve camiamızla birlikte uyum içinde. İyi idare ediyoruz ama her iyinin iyisi ve fevkaladesi var. Bunun için daha çok çalışmalıyız. Tüm birimlerimizle mücadeleci bir takım olalım. Birlikte bir yerlere geldik, birlikte bir yerlere gitmeliyiz" diyerek sözlerini noktaladı.