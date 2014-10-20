Rize'de gol düellosu!

Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu'nun 6. hafta kapanış maçında Çaykur Rizespor ile Balıkesirspor karşı karşıya geldi. Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Çaykur Rizespor'un golleri Giray Kaçar ve Filip Holosko'dan gelirken, Balıkesirspor'un gollerini Andre Santos ve Khalifa Jabbie kaydetti. Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 6, Balıkesirspor ise 4 puana yükseldi.

İLK YARI

5. dakikada Ali Adnan'ın yaklaşık 25 metreden attığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Emrullah Şalk'ta kaldı.

16. dakikada Balıkesirspor Santos'un golüyle 1-0 öne geçti. Bu dakikada ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Santos, yaklaşık 20 metreden attığı sert şutla meşin yuvarlağı sağ yan direğe çarptırarak, filelerle buluşturdu: 0-1

32. dakikada sağ tarafta topla buluşan Ali Adnan'ın penaltı noktasına yaptığı ortada, Filip Holosko kafayı vurdu ancak top kalenin solundan az farkla auta çıktı.

37. dakikada kazanılan faul atışında Ali Adnan'ın sağ taraftan ceza sahasına yaptığı ortaya Giray Kaçar iyi yükseldi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 1-1

45+3. dakikada Gökhan Ünal'ın ceza sahasındaki pasıyla buluşan Aykut Çeviker, topun gelişine sert vurdu, kaleci Serkan Kırıntılı filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İKİNCİ YARI

57. dakika Balıkesirspor'da sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Vargas kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına yaptığı ortada uzak direk dibinde bulunan Jabbie'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2

60. dakikada topla buluşan Ali Adnan topu ceza sahasına ortaladı. Topla buluşan Kweuke penaltı noktasından sert vurdu, kaleci Emrullah Şalk filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

65. dakika kazanılan faul atışında Engin Bekdemir'in ceza sahasına yaptığı ortaya Oboabona iyi yükseldi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.

79. dakika kazanılan köşe vuruşunu Engin Bekdemir kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına yaptığı ortada Balıkesirsporlu Sercan Yıldırım topu uzaklaştırmaya çalışırken meşin yuvarla Giray Kaçar'ın önüne kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda top altı pasın içinde Filip Holosko'ya çarparak ağlara gitti: 2-2

90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aykut Çeviker'in, yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutta kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere çelerek tehlikeyi önledi.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

ÇAYKUR RİZESPOR: 2 - BALIKESİRSPOR: 2

Stat: Yeni Rize Şehir

Hakemler: Serkan Çınar, Cemal Bingül, Erkan Akbulut

Çaykur Rizespor: Serkan Kırıntılı, Orhan Ovacıklı, Viera (Dk. 78 Tevfik Köse), Giray Kaçar, Ali Adnan, Oboabona, Kıvanç Karakaş (Dk. 62 Sercan Kaya), Murat Duruer, Engin Bekdemir, Filip Holosko, Kweuke (Dk. 62 Deniz Kadah)

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Balıkesirspor: Emrullah Şalk, Okan Alkan, Kulusic, Coelho, Bülent Cevahir, Santos, Aykut Çeviker, Jabbie, Vargas (Dk. 78 Carlos), Gökhan Ünal (Dk. 68 İlhan Depe), Sercan Yıldırım (Dk. 83 Ali Öztürk)

Teknik Direktör: İsmail Ertekin

Goller: Dk. 37 Giray Kaçar, Dk. 79 Filip Holosko (Çaykur Rizespor), Dk. 16 Andre Santos, Dk. 56 Khalifa Jabbie (Balıkesirspor)

Sarı Kartlar: Dk. 44 Kweuke, Dk. 45+2 Kıvanç Karakaş, Dk. 87 Sercan Kaya (Çaykur Rizespor), Dk. 35 Jabbie (Balıkesirspor)