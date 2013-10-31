Rize'de Tevfik iddialı konuştu

Spor Toto Süper Lig'de, 3 Kasım Pazar sahasında Akhisar Belediyespor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Hakan Hacıbektaşoğlu katılmazken, Leonard Kweuke ve Eren Albayrak takımdan ayrı, doktor kontrolünde çalıştı.

Yeşil-mavili futbolcular koşunun ardından pas çalışması yaptı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, yarı sahada taktik ağırlıklı maç yaptı. Antrenman sırasında Çalımbay zaman zaman futbolculara uyarılarda bulundu. İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan yeşil-mavili futbolcu Tevfik Köse, "Akhisar Belediyespor maçından üç puanla ayrılacağımıza inanıyoruz" dedi.

Tevfik, uzun zamandır 3 puan alamadıklarını belirterek, "Kupa maçı beklenmeyen bir sonuçla bitti ancak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Bütün dikkatimizi lige vereceğiz. Önümüzde çok zor bir Akhisar Belediyespor maçı var. Kendimize güveniyoruz ve Akhisar Belediyespor maçından üç puanla ayrılacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Lige yeni çıkan bir ekip olarak iyi puan topladıklarını söyleyen Tevfik, "Biz lige yeni çıkan bir takımız ve şu an 14 puanımız var. Bu gerçekten iyi bir puan, onun için stres yaratacak bir durum yok. Önümüzdeki maçta üç puan aldıktan sonra nerelere çıkabileceğimizi de biliyoruz. İnşallah üç puan alıp tekrar üst sıralara yerleşiriz" diye konuştu. Tevfik, Akhisar Belediyespor maçında taraftar desteğine çok ihtiyaçları olduğu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Evimizde oynadığımız maçlarda taraftarımız bize itici bir güç oluyor. Buraya gelen takımlarda bunu biliyor. Burada taraftar baskısı gerçekten var. Akhisar Belediyespor maçında da taraftarlarımızdan bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Gerçekten taraftarımıza çok ihtiyacımız var."