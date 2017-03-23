Rize'de Trabzon mesaisi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koşunun ardından koordinasyon çalışması yaptı. Kadro dışı bırakılan Ahmet İlhan Özek ve Mehmet Akyüz idmanda yer almadı.



İdmana milli takımlarında bulunan Ali Faez, Dhurgham İsmail, Yakoubi, Diallo katılmazken, izinden dönen Kamerunlu futbolcu Leonard Kweuke ise takımla çalışmaya başladı.



Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek.