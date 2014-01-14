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14.01.2014 - 09:23 | | İSTANBUL (İHA)

Rize'nin yeni transferi Abdi sağlık kontrolünden geçti

Çaykur Rizespor’un yeni transferi Ali Liban Abdi, Acıbadem Fulya Hastanesi Sporcu Sağlığı Merkezi’nde sağlık kontrollerinden geçirildi.

Rize'nin yeni transferi Abdi sağlık kontrolünden geçti
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Çaykur Rizespor’un yeni transferi Ali Liban Abdi, Acıbadem Fulya Hastanesi Sporcu Sağlığı Merkezi’nde sağlık kontrollerinden geçirildi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın isteği doğrultusunda transferler gerçekleştiren Portekiz’in Academica Colimbra takımından transfer edilen Somalili futbolcu Ali Liban 25 yaşındaki forvet oynamasına rağmen, Colimbra’da daha çok orta saha ve sol açıkta görev yaptı.

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