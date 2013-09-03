Rizespor 3 oyuncuyla yollarını ayırıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, transfer döneminde sona yaklaşılırken Arjantinli forvet David Depetris, Muhammet Emre Kalkan ve kaleci Yunus Emre Kırdal'dan kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk üç haftası sonunda 6 puan topladıklarını anımsatarak, "Özellikle iç saha maçlarında taraftarımızın desteğiyle puan kaybetmedik. Futbolcularımız, hatalarının yanında artılarının daha fazla olduğu maçlar çıkardı. Üç haftanın sonunda kazanılan 6 puana rağmen eksiklerimizi de büyük oranda gördük. Milli maç arasında eksiklerimizi gidermek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Bazı futbolculardan istedikleri verimi alamadıklarını, bunun da kendilerini yeni arayışlara ittiğini ifade eden Çalımbay, şunları söyledi: "Transfer dönemi içerisinde yerli kaleci, orta saha ve forvet alabilmek için çabalıyoruz. Gündemimizde bazı isimler var. İnşallah bunları kadromuza katmayı başarabiliriz. Transferin yanında elbette aramızdan ayrılan arkadaşlar da olacak. Bunlar futbolda olan gerçekler. Depetris alternatif kadromuz içerisinde düşünmediğimiz oyunculardan biri. Ayrıca Muhammet Emre Kalkan ve kaleci Yunus Emre Kırdal'ın da tecrübe kazanması açısından forma giyecekleri bir takıma gitmelerini istedik. Özellikle Ozan Papaker ve Cumali Bişi'yi isteyen çok sayıda kulüp var ama bu iki futbolcuyu bırakmayı düşünmüyoruz."

Çalımbay, lige verilen arada takımı hazır tutabilmek için hazırlık maçı yapacaklarını kaydederek, "Trabzonspor ile yaptığımız görüşmelerde 8 Eylül Pazar günü Rize Yeni Şehir Stadı'nda saat 17.00'de maç yapma kararı aldık. Hazırlık maçı her iki takım açısından da çok önemli. Bu maç ile lige verilen arayı en iyi şekilde geçirme düşüncesindeyiz" diye konuştu.

Bu arada, Çaykur Rizespor'un Galatasaray'dan Yekta Kurtuluş ve Fenerbahçe'den kaleci Serkan Kırıntılı'yı kadrosuna katabilmek için çaba harcadığı öğrenildi.