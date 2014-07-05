Rizespor 4-5 takviye yapacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, "Kadromuza katacağımız oyuncular belli ve görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki haftadan itibaren resmi sözleşmeleri imzalayacağız" dedi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Mehmet Özdilek'in isteği doğrultusunda transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz sezon oluşturduğumuz iyi bir kadromuz var. Hocamızın isteği doğrultusunda iç ve dış transferi birlikte yürütüyoruz. İç transferde yollarımızı ayırdığımız Uche, Mutumba ve Pawelek gibi oyuncuların yanı sıra Murat Duruer gibi milli takıma kadar yükselmiş önemli bir oyuncuyu kadromuza kattık. Kadro iskeletimizi bozmadan daha kaliteli bir kadro kurma gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.

Transferde 4 veya 5 oyuncu takviye etmeyi düşündüklerini söyleyen Ferah, "Transfer çalışmalarında çok dikkatli davranıyoruz. Kulübün menfaatlerini göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Çabuk karar verip yanlışa düşmek istemiyoruz. Transfer çalışmalarında acele etmiyoruz. Kadromuza katacağımız oyuncular belli ve görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki haftadan itibaren resmi sözleşmeleri imzalayacağız" ifadelerini kullandı.

Transfer dönemlerinin takımlar için zor bir süreç olduğunu ve gizlilik içerisinde yapmaya çalıştıklarını kaydeden Ferah, şunları söyledi: "Transferde futbolcuların isimleri konuşulmaya başlandığı zaman taliplileri artıyor veya farklı beklentiler ortaya çıkıyor. Kulüplerin kasasından daha fazla para çıkmak zorunda kalıyor. Mali disiplini bozmadan takıma uzun yıllar katkı sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak için mücadele ediyoruz. 5 yıl aradan sonra çıktığımız Süper Lig'de geçen sezon zorlandık. Takımlar için ikinci sezonlar çok daha zordur. Biz de bu bilinçle geleceğimizi sağlam temeller üzerine oluşturmak için çabalıyoruz."