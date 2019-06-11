Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Rizespor 53 bin forma satışı hedefliyor
11.06.2019 - 17:30 | | RİZE (AA)

Rizespor 53 bin forma satışı hedefliyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonda 53 bin forma satışı hedefliyor.

Rizespor 53 bin forma satışı hedefliyor
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonda 53 bin forma satışı hedefliyor.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon ligin ikinci yarısında başlatılan "Hedef 53 bin forma" projesinin hızla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, başladığında birçok belediye ve sivil toplum örgütünün de toplu alım gerçekleştirerek destek verdiği projede, yeşil-mavili formaları okullarda öğrencilere hediye ettiklerini kaydetti.

Bu bağlamda satılan ve dağıtılan forma sayısının 22 bin 800'e ulaştığına işaret eden Bakır, şu ifadeleri kullandı: "Yeni sezon öncesinde bu sayıyı 53 bine ulaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu proje gerçekten Rize ve Çaykur Rizespor için önemli. Biz yeşil-maviyi en ufaktan en büyüğüne ulaştırma amacındayız. Taraftarlarımız da gerçekten geçmişte hiç olmadığı kadar forma satışına önem veriyor. Özellikle bu sezon daha fazla satış bekliyoruz. Sezon öncesinde hem formalarını alsınlar hem de kombine biletlerini yükletsinler. Birlikte olursak başarılı oluruz."

    Ertuğrul Ersoy'dan mest eden piyano şov...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer haberleri | Doğukan İnci adım adım Beşiktaş'a
      Transfer haberleri | Doğukan İnci adım adım Beşiktaş'a
    2. Vefa Küçük: 15 Temmuz ile 3 Temmuz'un çok yakın bağlantıları var
      Vefa Küçük: 15 Temmuz ile 3 Temmuz'un çok yakın bağlantıları var
    3. Çaykur Rizespor, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında 3 puana odaklandı
      Çaykur Rizespor, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında 3 puana odaklandı
    4. MKE Ankaragücü, Antalyaspor ile kritik bir maça çıkıyor
      MKE Ankaragücü, Antalyaspor ile kritik bir maça çıkıyor
    5. Transfer haberleri | Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'a çılgın teklif
      Transfer haberleri | Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'a çılgın teklif



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Derbide kartlar havada uçuşuyor

    Derbide kartlar havada uçuşuyor

    Galatasaray Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Galatasaray Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Başakşehir şampiyonluk için sahaya çıkıyor

    Başakşehir şampiyonluk için sahaya çıkıyor

    Son dakika | Benfica, teknik direktör Jorge Jesus'la anlaştı

    Son dakika | Benfica, teknik direktör Jorge Jesus'la anlaştı

    Sıradaki Haber