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11.06.2013 - 11:39 | | Rize (AA)

Rizespor atağa kalktı

Çaykur Rizespor transfer çalışmalarına hız verdi.

Rizespor atağa kalktı
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Çaykur Rizespor Kulübü Başkanvekili Halim Mete, kampa başlayacakları güne kadar transferlerin yüzde 95'ini bitirmek istediklerini söyledi.

Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camianın çok iyi tanıdığı, sevdiği Rıza Çalımbay ile anlaştıklarını, Çalımbay'ın transfer listesi doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Süper Lig'in çok farklı olduğunu ve bunu bilerek dikkatli çalıştıklarını ifade eden Mete, "15 futbolcu transfer etmeyi planlıyoruz. Minimum 6 yabancı alacağız. Futbolcu listemizi belirledik. Transfer komitemiz her futbolcu ile en ince ayrıntısına kadar görüşüyor. Çok bilinçli transfer çalışması yürütüyoruz" dedi.

Taraftarların sabırlı olmasını isteyen Mete, hafta içerisinde transferlerin netleşmeye başlayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hocamızla imzayı attığı günden itibaren dolu dolu çalışıyoruz. Kampa başlayacağımız güne kadar transferlerin yüzde 95'ini bitirmek istiyoruz. Çünkü kampa yetiştiremezsek lige yetişemeyiz, lige yetişemezsek ligin zorluğunu kaldıramayız. Hedeflerimiz belli. Sabırlı olmak zorundayız. Doğruyu bulabilmek adına çabalıyoruz. Taraftarlarımızın arzuladığı, güçlü bir kadro oluşturacağız."

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