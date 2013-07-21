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21.07.2013 - 13:18 | | RİZE (AA)

Rizespor Avusturya'da lige hazırlanıyor

Çaykur Rizespor'un Avusturya kampı çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Rizespor Avusturya'da lige hazırlanıyor
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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde bulunan Panaroma Royal Otelde devam eden kampta Çaykur Rizespor'un, bugün Almanya Bundesliga takımlarından Eintracht Braunschweig ile hazırlık müsabakası oynayacağı belirtildi.

Açıklamada, yeşil-mavili ekibin, 29 Temmuz Pazartesi Kayserispor ile oynanacağı hazırlık müsabakasının ardından yurt dışı kampının sona ereceği kaydedildi.

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