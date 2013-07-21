Rizespor Avusturya'da lige hazırlanıyor

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde bulunan Panaroma Royal Otelde devam eden kampta Çaykur Rizespor'un, bugün Almanya Bundesliga takımlarından Eintracht Braunschweig ile hazırlık müsabakası oynayacağı belirtildi.

Açıklamada, yeşil-mavili ekibin, 29 Temmuz Pazartesi Kayserispor ile oynanacağı hazırlık müsabakasının ardından yurt dışı kampının sona ereceği kaydedildi.