Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: 1-1

Spor Toto Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Rizespor, evinde Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip 42'de Junior Fernandes'le 1-0 öne geçti. Çaykur Rizespor bu gole 56'de Vedat Muriç ile yanıt verdi.

VAR SONRASI PENALTI KAÇTI

Cüneyt Çakır 50. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrasında VAR'a giderek Çaykur Rizespor lehine penaltı kararı verdi ama Saadane'nin vuruşunda Alanya kalecisi Haydar gole izin vermedi.

78. dakikada ise bu kez Fernandes penaltı noktasına geldi, fakat kaleci Gökhan gole izin vermedi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in sol taraftan ceza sahsı içerisine ortasında, ön direkte iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda, top üsten auta çıktı.

14. dakikada Boldrin'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Vedat Muric'in kafa vuruşunda, kale önünde defans oyuncuları topu çizgiden çıkardı.

20. dakikada sağ taraftan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahası içerisine ortasında, Taha Yalçıner etkili kafa vuruşu yapamayınca top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

23. dakikada Brabec'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

36. dakikada Cisse'nin soldan ceza sahası içerisine yerden pasında, N'Sakala'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etmeyi başardı.

42. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında Fernandes'in gelişine altıpas üzerinde vuruşunda, top filelere gitti: 0-1.

Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Maçtan notlar

Çaykur Rizesporlu futbolcular maç öncesi ısınmaya, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin fotoğrafı bulunan tişört ile çıktı.

Yeşil-mavililer ayrıca sahaya "Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Seni Unutmayacağız." yazılı pankartla çıkarken, kollarına siyah bant taktı. Maç öncesi saygı duruşu yapıldı.

Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, saygı duruşunda şehit olan Altuğ Verdi'nin fotoğrafı bulunan tişört giydi.

Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor ise maça sol kolunda Verdi'nin fotoğrafı bulunanan formalarla çıktı.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Koray, Brabec, Saadane, Mehmet, Petrucci, Abdullah, Umar, Boldrin, Samudio, Vedat

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Cenk Ahmet, Tzavellas, Merih, Nsakala, Ceyhun, Taha, Efecan, Villafanez, Fernandes, Cisse