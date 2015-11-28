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28.11.2015 - 16:05 | | RİZE (AA)

Rizespor beraberliğe üzüldü

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Ferah, "Torku Konyaspor karşısında üç puan alamadığımız için üzüldük" dedi.

Rizespor beraberliğe üzüldü
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Spor Toto Süper Lig'de dün sahasında Torku Konyaspor ile golsüz berabere kalan Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, Torku Konyaspor karşısında üç puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karşılaşmada takım olarak iyi mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Her iki takım açısından çekişmeli bir maç oldu. Torku Konyaspor oyuna daha iyi başladı ama çok net pozisyonları yoktu. İkinci yarı ise iyi mücadele ettik ama sahadan istediğimiz sonucu alamadık" dedi.

Takımın oynadığı futbolun kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Ferah, şunları kaydetti: "Ortaya iyi bir oyun koyduğumuza inanıyorum. Torku Konyaspor karşısında üç puan alamadığımız için üzüldük. Son oynadığımız 4 maçta 8 puan toplandık. Bu da bizim için sevindirici. Bu maça üç puan almak için sahaya çıkmıştık. Maçta yüzde yüz kaçırdığımız gol pozisyonları da vardı. Galibiyeti biz daha çok hak etmiştik. Bu tip maçlarda girdiğin pozisyonlarda golü atacaksın. Atamadığın zaman böyle bir puana razı olmanız gerekiyor. Teknik ekip ve futbolcu arkadaşlarımızı kutluyoruz. Çaykur Rizespor için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar."

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