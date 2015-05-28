Spor Toto Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala 35 puanla 15'inci sırada yer alarak ligde kalmayı garantileyen Çaykur Rizespor, deplasman başarısıyla lige tutundu.

Yeşil-mavililer, bu sezon deplasmanda oynadığı 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 22 puan toplamayı başardı.

Ligin son haftasında şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ı konuk edecek Karadeniz temsilcisi, iç sahada ise 16 maçın 3'ünü kazanabildi. 4 maçtan beraberlikle ayrılan yeşil-mavililer, 9'unda da mağlup oldu. Evinde 13 puan toplayan Çakur Rizespor, 12 puanlı Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor'un ardından en kötü iç saha performansını gösterdi.

"Atmacalar", 5 yıl aradan sonra geçen sezon yükseldiği Süper Lig'de tam tersi bir görüntü çizmiş, deplasmanda 17 puan toplarken, iç sahada 25 puan elde etmişti.

Deplasmanda attığı da yediği de aynı

Çaykur Rizespor, dış sahada 17 maçta 24 gol atarken kalesinde de aynı sayıda gol gördü. Yeşil-mavililer dış sahada en farklı mağlubiyetini 3-1'lik skorla İstanbul Başakşehir karşısında alırken, en farklı galibiyetini 4-0 ile Akhisar Belediyespor karşısında elde etti.

Deplasman golcüleri

Çaykur Rizespor'un deplasmanda attığı 24 golün 8'i Kweuke'den geldi. Kamerunlu forvet, ligdeki 12 golünün 8'ini deplasmanda atarak, dış sahada daha iyi bir performans sergiledi. Toplamda 9 golü bulunan Deniz Kadah ise Kweuke'nin ardından 5 golle deplasmanda en fazla gol atan ikinci oyuncu oldu. İki futbolcu, 13 golle takımlarının deplasmanda gol yükünü çekti.

Deplasman maçları

Çaykur Rizespor'un bu sezon Spor Toto Süper Lig'deki deplasman maçları ve sonuçları şöyle:

Maç Sonuç

Beşiktaş - Çaykur Rizespor 1-1

Mersin İdmanyurdu - Çaykur Rizespor 2-0

Eskişehirspor - Çaykur Rizespor 1-2

Medicana Sivasspor - Çaykur Rizespor 0-1

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor 2-1

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor 3-1

Trabzonspor - Çaykur Rizespor 3-2

Akhisar Belediyespor - Çaykur Rizespor 0-4

Galatasaray - Çaykur Rizespor 2-0

Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor 0-2

Bursaspor - Çaykur Rizespor 1-1

Balıkesirspor - Çaykur Rizespor 2-2

SAİ Kayseri Erciyesspor - Çaykur Rizespor 0-3

İstanbul Başakşehir - Çaykur Rizespor 3-1

Kardemir Karabükspor - Çaykur Rizespor 2-0

Gaziantepspor - Çaykur Rizespor 1-2

Torku Konyaspor - Çaykur Rizespor 1-1