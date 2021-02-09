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09.02.2021 - 18:16 | | AA

Rizespor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 25. haftasında 12 Şubat Cuma günü sahasında Erzurumspor’u konuk edecek Rizespor, çalışmalarına devam etti.

Rizespor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Mehmet Cengiz Tesisleri’nde, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, çabukluk, kuvvet ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmaya, sakatlıktan yeni çıktığı için bireysel antrenör eşliğinde çalışan Eric Sabo katılmadı.

Kalecilerin, takımdan ayrı olarak kaleci antrenörü eşliğinde çalıştığı antrenmanın son bölümde yeşil-mavililer, yarı sahada çift kale maç yaptı.

Rize temsilcisi, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Rizespor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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