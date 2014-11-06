Rizespor evinde galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 4 maçtan 3'ünde berabere kalan, 1'inde de yenilen Çaykur Rizespor, evinde galibiyet özlemini sürdürüyor.

Evinde yaptığı maçlarda ligin ilk haftasında sahadan Gençlerbirliği ile 1-1'lik beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, daha sonra Balıkesirspor ile 2-2, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bursaspor'a ise evinde 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor, iç sahada yaptığı 4 maçta 4 gol atıp kalesinde 5 gol gördü.

Süper Lig'de sahasında en az puan toplayan ekipler, 3'er puan alan Çaykur Rizespor ile ligin son sırasında yer alan Balıkesirspor oldu. Balıkesirspor, sahasında Galatasaray karşısında 2-0 galip gelerek 3 puan kazanmıştı.

"Erciyesspor maçında galibiyete çok yaklaşmıştık"

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanvekili Halim Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her geçen hafta iyiye giden form grafiğine sahip olduklarını dile getirdi. Son dört haftada sahalarında ve deplasmanda kaybetmediklerini belirten Mete, deplasmanda 2 galibiyet, iç sahada da 2 beraberlik aldıklarını anlattı.

Özellikle son oynadıkları Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor maçında galibiyete çok yaklaştıklarını ifade eden Mete, "Kamuoyunun da tartıştığı bir hakemin hatalı kararları, son dakikada yediğimiz golle bizi galibiyetten etti" dedi.

İç sahada kaybettikleri puanları bir anlamda deplasmanda telafi ettiklerini vurgulayan Mete, taraftarlarına sahalarında henüz galibiyet izletememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Mete, şöyle konuştu: "Sahamızda iyi oynuyoruz, mücadelemiz üst seviyede ancak bunu henüz sonuca yansıtmayı başaramadık. İyi oyunumuzu sürdürdüğümüz taktirde en kısa zamanda galibiyetin geleceğine yürekten inanıyoruz. Futbolcuların mücadelesi bizleri mutlu ediyor."

Mete, hafta sonu lig lideri Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatarak, bu maçtan iyi futbol ve iyi sonuçla ayrılmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.