Rizespor-Fenerbahçe maçı 30 lira

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında, 23 Ağustos Pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Yeni Şehir Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın biletlerinin, Biletix, Petrolofisi istasyonları, Çaykur Rizespor Kulübü ve internet üzerinden satışa çıkarıldığı bildirildi.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları, VIP Özel 500, VIP A-B 200, maraton 100, kapalı (deniz) 100, kale arkası (dağ-deniz) 50, misafir takım 50 ve kapalı (dağ-kadın ve çocuk) 30 lira olarak belirlendi.

Aile tribünü bilet satışlarının ise stadyum gişelerinden yapılacağı bildirildi.