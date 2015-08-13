Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Rizespor-Fenerbahçe maçı 30 lira
13.08.2015 - 14:25 | | RİZE (AA)

Rizespor-Fenerbahçe maçı 30 lira

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının biletleri satışta. En ucuz bilet 30 lira...

Rizespor-Fenerbahçe maçı 30 lira
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında, 23 Ağustos Pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa sunuldu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Yeni Şehir Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın biletlerinin, Biletix, Petrolofisi istasyonları, Çaykur Rizespor Kulübü ve internet üzerinden satışa çıkarıldığı bildirildi.

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları, VIP Özel 500, VIP A-B 200, maraton 100, kapalı (deniz) 100, kale arkası (dağ-deniz) 50, misafir takım 50 ve kapalı (dağ-kadın ve çocuk) 30 lira olarak belirlendi.

Aile tribünü bilet satışlarının ise stadyum gişelerinden yapılacağı bildirildi.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Sıradaki Haber