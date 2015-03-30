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30.03.2015 - 16:34 | | RİZE (AA)

Rizespor-Fenerbahçe maçı biletleri satışta

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı.

Rizespor-Fenerbahçe maçı biletleri satışta
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Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında 4 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı.

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Rize Yenişehir Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin "www.passo.com.tr", il genelindeki satış şubeleri ya da stat gişesinden temin edilebileceği belirtildi.

Açıklamada, Kapalı Dağ (çocuk ve kadın) tribünü için internetten bilet satışı olmadığı, biletlerin sadece stadyum gişeleri ve Memişağa Belediye Parkı gişesinden temin edilebileceği ifade edilerek, 12 yaş altı erkek ve kadınların da bilet alabileceği kaydedildi.

Karşılaşmanın bilet fiyatlarının, kale arkası tribün için 20, kapalı deniz ve maraton tribünün 60, çocuk ve kadın tribünün 15, VIP özel 400, VIP A-B 180 ve misafir tribünün 30 lira olarak belirlendiği bildirildi.

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