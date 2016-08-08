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08.08.2016 - 10:24 |

Rizespor forvete aradığı ismi buldu

Kweuke’nin ameliyat olması, Deniz Kadah’ın ayrılması ve yeni transfer Taremi’nin geri dönmesi nedeniyle forvet sıkıntı çeken Çaykur Rize aradığı ismi buldu.

Rizespor forvete aradığı ismi buldu
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Karadeniz ekibi, Hollanda Ligi’nde Heracles forması giyen 1992 doğumlu golcü Paul Gladon’la temas kurdu.

Kulübüyle 2018’e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun transferi hakkında büyük aşama kaydeden Rize, menacerler aracılığıyla anlaşma sağladı. Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Gladon için kulübüyle de görüşmelere başlayan Rize bonservis konusunda anlaşma sağlaması halinde bu oyuncuyu Rize’ye getirip imza attıracak. Başkan Metin Kalkavan’ın da transfere onay verdiği belirlendi. (Fanatik)

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