Rizespor forvete aradığı ismi buldu

Karadeniz ekibi, Hollanda Ligi’nde Heracles forması giyen 1992 doğumlu golcü Paul Gladon’la temas kurdu.

Kulübüyle 2018’e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun transferi hakkında büyük aşama kaydeden Rize, menacerler aracılığıyla anlaşma sağladı. Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Gladon için kulübüyle de görüşmelere başlayan Rize bonservis konusunda anlaşma sağlaması halinde bu oyuncuyu Rize’ye getirip imza attıracak. Başkan Metin Kalkavan’ın da transfere onay verdiği belirlendi. (Fanatik)