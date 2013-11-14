Rizespor forvetlerden yana dertli

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Forvet hattından diğer takımlara bakınca hiç yararlanamamıyoruz. Forvetlerin attığı toplam gol sayısı 2" dedi.

Çalımbay, bir düzenlediği basın toplantısında, çok sayıda oyuncularının sakat olduğunu belirterek, "Sağlık ekibimiz elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Kayserispor maçı önemli ve kritik bir maç. Tek düşüncemiz sakat arkadaşlarımızın aramıza gelmesi. Onlar aramıza katılırsa istediğimiz işleri yapabiliriz. Çünkü her iki takım için de zor olacak. Kayserispor iyi kadroya sahip. Taraftara ihtiyacımız var" dedi.

Birinci ligden gelen takıma 16 futbolcu eklendiğini ifade eden Çalımbay, "Lige başladığımız kadro ile sıkıntı yaşamadık. Form grafiğinde yaşanan düşüşlerin ardından diğer arkadaşlar bekleneni veremedi. Uche'den çok şey bekledik. Depetris'e şans verdik. Beklediğimiz performansı alamadık. Her şey oyuncuya bağlı. Bu şansları değerlendimesi lazım. 12-13 oyuncu dışındakilerden beklediğimiz performansı alamadık. Forvet hattından, diğer takımlara bakınca hiç yararlanamamıyoruz. Forvetlerin attığı toplam gol sayısı 2. Sakaltıklar olunca diğer oyunculardan beklenen performans gelmedi" diye konuştu.

Sakatlıklara rağmen milli takıma çok oyuncu veridiklerini vurgulayan Çalımbay, "Defansın hepsi milli takımda. A2 takımından takviyeyle antrenman yapıyoruz. İki arkadaşımız da A Milli Takım'da. Yıllar önce Yasin gitmişti ve yine biz buradayken görev almıştı. Serkan ve Koray inşallah arkasını getirir. Planlı, programlı gitmemiz lazım. Programlı işler yaparak daha farklı oyuncularla milli takıma katkı sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Çalımbay, sakatlıkları bulunan Kağan ve Kweuke'nin 23 Kasım Cumartesi Kayserispor ile yapacakları maça yetiştirlmesi için çalıştıklarını vurguladı. Çalımbay, ligin 13. haftasında Torku Konyaspor ile deplasmanda yapacakları maçın 2 Aralık Pazartesi oynanmasının kendileri için sorun oluşturacağını, bu nedenle tarih değişikliği talep edeceklerini sözlerini ekledi. Bu arada, yeşil-maivli ekibin sabah saatlerindeki idmanını Zehra Usta Zihinsel Engelliler İlkokulu öğerencileri ve öğretmenleri izledi. Futbolcular, çocuklara büyük ilgi gösterdi.