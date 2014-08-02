02.08.2014 - 19:23 | | JENBACH (AA)
Rizespor, Fulham'ı elinden kaçırdı!
Çaykur Rizespor, İngiltere'nin Fulham takımı ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kaybetti.
Avusturya'da kamp yapan Çaykur Rizespor, İngiltere'nin Fulham takımı ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kaybetti.
Avusturya kampındaki ilk maçına çıkan yeşil-mavililer, Jenbcah Stadı'nda oynanılan karşılaşmada, 87. dakikada Cauley Woodrow'un golüyle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Karadeniz ekibi, Lomana LuaLua ile 58. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Kostas Mitroglou da ilk 45 dakikada Fulham formasıyla görev yaptı.