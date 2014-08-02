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02.08.2014 - 19:23 | | JENBACH (AA)

Rizespor, Fulham'ı elinden kaçırdı!

Çaykur Rizespor, İngiltere'nin Fulham takımı ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kaybetti.

Rizespor, Fulham'ı elinden kaçırdı!
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Avusturya'da kamp yapan Çaykur Rizespor, İngiltere'nin Fulham takımı ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kaybetti.

Avusturya kampındaki ilk maçına çıkan yeşil-mavililer, Jenbcah Stadı'nda oynanılan karşılaşmada, 87. dakikada Cauley Woodrow'un golüyle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Karadeniz ekibi, Lomana LuaLua ile 58. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Kostas Mitroglou da ilk 45 dakikada Fulham formasıyla görev yaptı.

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