Rizespor, G.Saray maçından umutlu

Spor Toto Süper Lig'in altıncı haftasında 28 Eylül Cumartesi deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da basın sözcüsü Aykut Ferah, Galatasaray deplasmanında sahada doksan dakika mücadele eden, taraftarına güven veren bir takım olacağını söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin geride kalan beş haftasında aldıkları 4 galibiyet ile 12 puan topladıklarını, taraflı tarafsız herkesin taktirini kazandıklarını belirtti.

Lige yeni yükselen bir ekip ve yeni bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Ferah, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ve futbolcularımız diğer kulüplerle aramızdaki açığı kapatmak için özveriyle çalışıyor. Sezon başından beri çok iyi bir dayanışma sergiliyoruz. Futbolcular hocamızın isteklerini harfiyen yerine getirmeye çalışıyor. Sonuç ne olursa olsun iyi işler yapmaya çalışan, karakterli bir oyuncu kadrosuna sahibiz. Lige yeni yükselen bir ekip olmamıza rağmen iyi işler yaptık" dedi. Ligin başlaması ile taraftarların da takımına sahip çıktığını ifade eden Ferah, "Özellikle iç saha maçlarında taraftarımızın bu denli güçlü şekilde yanımızda olması bizleri fazlasıyla sevindiriyor. Bir takımın en büyük desteği taraftarıdır. Taraftar olmadığı zaman bazı şeyler eksik kalıyor. Takımların mücadele gücü taraftarıyla artıyor" diye konuştu.

Galatasaray maçı hazırlıkları

Ferah, hafta sonu deplasmada Galatasaray ile zor bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "Galatasaray bu ligin en değerli takımlarından biri, çok güçlü bir kadroya sahip. Biz de ilk beş haftaya bakıldığında takım olabilme adına güzel işler yapıyoruz. Aldığımız sonuçlar bizi ligde iyi bir yere getirdi. Galatasaray maçının zorluk derecesi yüksek olacak ama inanan ve mücadele eden bir oyuncu topluluğuna sahibiz. Galatasaray deplasmanında sahada doksan dakika mücadele eden, taraftarına güven veren bir takım olacak" şeklinde konuştu.

Ferah, maçın hazırlıklarına başladıklarını kaydederek, "Önümüzdeki sürede iyi bir çalışma dönemi geçirip maça hazır hale gelmek için çabalayacağız. Teknik direktörümüz eksikleri kapatabilme adına gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Teknik ekip ve futbolcularımızın en büyük destekçisi Galatasaray maçında İstanbul'daki taraftarlarımız olacak. İstanbul'da iyi bir taraftar topluluğuna sahibiz. Galatasaray maçında bize ayrılan türbinlerde takımlarına sahip çıkacaklarına inanıyorum" dedi.

"Beşiktaş-Galatasaray maçında yaşananlar üzücü"

Taraftarların günlük maç sonuçlarına göre hareket etmemesi gerektiğini kaydeden Ferah, şöyle devam etti: "Taraftarlar sonuç ne olursa olsun yüz yıllık mazisi olan takımlarının yanında olmaya devam etmeli. Futbolda kazananın olduğu yerde mutlaka bir kaybeden de olacaktır. Bu nedenle Beşiktaş Galatasaray maçında yaşanan taraftar olayları Türk futbolu adına üzücü. Yaşanan gelişmeler yine kendi külübüne ceza ve sorumluluk getiriyor. Sadece futbol izlemeye, takımına destek olmaya giden taraftarların hakları ellerinden alınıyor. Dileriz bir kez daha böyle şeyler yaşanmaz. Derbide bu üzücü olaylar yaşanırken, geçmişte bazı sıkıntıların yaşandığı Bursaspor ve Çaykur Rizespor taraftarlarının bir araya gelmesi ve dostluk mesajları vermesi az da olsa içimize su serpti. Her takım taraftarı başka şehirlere, stadlara gitmeli, şehirler, insanlar kaynaşmalı. Futbol bir şiddet aracı değil, kaynaşma aracı olmalıdır. Futbolla yeni dostluklar kurulmalı. Taraftarlar sahadaki sonuç ne olursa olsun dayanışma içerisinde kendi takımını desteklemeli."