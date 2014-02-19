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19.02.2014 - 17:26 | | RİZE (AA)

Rizespor-Galatasaray maçının biletleri satışta

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının biletleri satışa sunuldu.

Rizespor-Galatasaray maçının biletleri satışta
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Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında 2 Mart Pazar oynanacak olan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının biletleri satışa sunuldu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Yeni Şehir Stadında saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin, biletix satış noktalarında, Garanti paramatikler ve internet üzerinden satışa çıkarıldığı bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Maç günü sıra beklememek, taraftarlarımızı bilet stresi yaşamasının önüne geçmek için satışlar başlamıştır. Büyük Çaykur Rizespor taraftarını maça bekliyoruz.

Gaziantepspor maçında taraftarımızla yaşadığımız büyük sevinci yine yaşamak istiyoruz." Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının bilet fiyatları, Vip A-B 150 lira, maraton 50, kapalı (deniz) 50, kale arkası (dağ-deniz) 25, misafir takım 25 lira olarak belirlendi. Aile tribünü bilet satışlarının stadyum gişelerinden yapılacağı bildirildi.

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