Rizespor galibiyetle bitirmek istiyor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de 28 Aralık Cumartesi deplasmanda Elazığspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, izinli olan kaleci Pawelek dışında bütün futbolcular katıldı. Yeşil-mavili futbolcular, koşunun ardından kısa pas çalışması yaptı. El topu oynayan futbolcular son yarım saatte taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Çalımbay'ın, idman boyunca oldukça neşeli olması dikkat çekti.

İdman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan defans oyuncusu Sezer özmen, son haftalarda kazanamadıklarını belirterek, "Lige iyi başlamamıza rağmen sonunu iyi getiremedik. Hataların biz futbolcularda olduğunu biliyoruz. İlk yarının son haftasında Elazığspor ile mücadele edeceğiz. Her iki takımın da galibiyete ihtiyacı var. Elazığspor deplasmanında galip gelerek devreye moralli girmek istiyoruz. İkinci yarıda inşallah ilk yarıdaki başlangıcımızın üzerinde bir performans ortaya koyarız" dedi.

Ligin ilk yarısında şanssızlıkların yakalarını bırakmadığını ifade eden Sezer, "İstemediğimiz sakatlıklar yaşandı. Oyun içerisinde istenmeyen sakatlıklar hocamızın da müdahele şansını azalttı. Maçların bir çoğunda sakatlıklar nedeniyle planlarımızı uygulayamadık. İnşallah ikinci yarı bu sakatlıkları yaşamayız ve daha iyi bir görüntü çizeriz. Bunun mücadelesini vereceğiz" diye konuştu. Orta saha oyuncusu Eren Albayrak ise Ligin ilk beş haftasında yakaladıkları çıkışı sürdüremediklerini dile getirerek, şunları söyledi: "Haftalardır kazanamamanın baskısı oldu. İlk yarının son maçında Elazığspor deplasmanında üç puan alıp iyi bir hazırlık dönemi geçirmek istiyoruz. İlk yarıda yaşadığımız sakatlıkları inşallah ikinci yarıda yaşamayız. Benim de aralarında bulunduğum bir çok arkadaş uzun süre sakatlık nedeniyle forma giyemedi. Kweuke'nin sürekli sakatlığı olması işlerimizi zorlaştırdı. Tek temennimiz ikinci yarıda aynı sıkıntıları yaşamamak."

Karadeniz temsilcisi yarın yapacağı son çalışmanın ardından özel uçakla Elazığ'a gidecek.