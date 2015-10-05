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05.10.2015 - 12:32 | | RİZE (AA)

Rizespor hem atıyor hem yiyor

Çaykur Rizespor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 7 maçın tamamında rakip fileleri havalandırırken, kendi kalesinde de gol gördü.

Rizespor hem atıyor hem yiyor
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Spor Toto Süper Lig'de sahasında Bursaspor'a 3-2 mağlup olarak Süper Lig'deki ilk yenilgisini alan Çaykur Rizespor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 7 maçın tamamında rakip fileleri havalandırmayı başardı ancak kalesini de gole kapatamadı.

Ligde 10 puan ile 8. sırada yer alan yeşil-mavili ekip, bu sezon oynadığı 7 maçta kalesinde 10 gol görürken, rakip fileleri ise 14 kez havalandırdı.

Karadeniz temsilcisi; Fenerbahçe, Eskişehirspor, Medicana Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarında sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken, Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi, Bursaspor'a ise aynı sonuçla 3-2 yenildi. Atmacalar Antalyaspor'u ise 5-1'lik sonuçla geçmeyi başardı.

İç sahada en golcü takım

Ligde iç sahada oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 5 puan toplamayı başaran yeşil-mavililer attığı 9 gole karşılık kalesinde 6 gol gördü.

İç sahada attığı 9 golle en golcü takım performansını yakalayan yeşil-mavililerin bu başarısında 5-1'lik Antalyaspor galibiyeti önemli katkı sağladı.

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde iyi bir grafiğe sahip olduklarını ancak Bursaspor karşısında sezonun ilk mağlubiyetini almanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Futbolda kazanmak kadar kaybetmenin de doğal olduğunu ifade eden Ferah, "Ligde yükselen performansımız vardı ama Bursaspor maçı ile bu sonlandı. Bu maçta cezalı olan oyuncularımızın eksikliğini hissettik. Takım düzenindeki değişiklikler bizi etkiledi" dedi.

Her maçta gol atmayı başardıklarını ve taraftarlara keyifli maçlar izlettiklerini kaydeden Ferah, "Gol futbolun en önemli parçası. Maça gelen taraftar keyif almak, gol izlemek ister. Bizde bol pozisyonlu ve gollü maçlar izlettiriyoruz. Futbolda önemli olan, yediğinin fazlasını atabilmek. İyi yoldayız, her geçen hafta daha iyi olacağımıza inanıyorum. Bundan sonrada iyi futbolumuzu sürdürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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