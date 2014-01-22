Rizespor hırs küpü

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında 25 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana, tedavileri için İstanbul'da bulunan Ümit Korkmaz ve Hurşut Meriç, sakatlığı nedeniyle dinlenen Sezer Özmen katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan kaleci Serkan Kırıntılı ise takımdan ayrı salonda çalıştı. Yeşil-mavili futbolcular, koşunun ardından yarı sahada taktik ağırlıklı maç yaptı.

Çalımbay, golcü Kweuke ile özel olarak bir süre ilgilendi, futbolculara sık sık uyarılarda bulundu. Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Aykut Akgün, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına iyi hazırlandıklarını ve artık maç haftasına girdiklerini belirterek, "Gençlerbirliği gibi ligin önemli ekiplerinden birine karşı oynayacağız. Gençlerbirliği çok koşan ve diri bir ekip. Kazanmak için Gençlerbirliği kadar koşup mücadele etmek zorundayız. Ben de dahil bütün arkadaşlarım elimizden gelenin iyisini yapacağız" dedi. Yeni transfer olmasına rağmen takımda yabancılık çekmediğini ifade eden Aykut Akgün, "Takımda daha önceden tanıdığım yedi sekiz arkadaşım var. Adaptasyon sorunu yaşamadan uyum sağladım. Çok iyi bir ekip olduk. Rıza hocamız da çalışmayı seven ve futbolcularla tek tek ilgilenen bir isim. Bizim için büyük bir şans. Bunu iyi şekilde değerlendireceğiz" diye konuştu.

Aykut, eski takımı Trabzonspor'un Juventus ile yapacağı UEFA Kupası maçında kazanması için dua edeceğini belirterek, herkesin Trabzonspor'a bu maçta destek vermesini istedi.