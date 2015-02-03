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03.02.2015 - 11:14 | | RİZE (AA)

Rizespor iç sahada son sırada

Rizespor Başkanı Kalkavan, "Kendi sahamızda kazanıp dışarıda yenilmek normal ama biz tam tersini yapıyoruz" dedi.

Rizespor iç sahada son sırada
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Spor Toto Süper Lig'de en son Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor, dış sahada elde ettiği galibiyetlerle ligdeki yarışını sürdürüyor.

Yeşil-mavililer, ligde geride kalan 18 haftada 4 galibiyetini de deplasmanlarda elde etti.

Dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 13 puan toplayan Karadeniz ekibi, sahasında ise hiç galip gelemeyerek 4 beraberlikle 4 puan kazanabildi.

Çaykur Rizespor, deplasmanlarda teknik direktör Mehmet Özdilek döneminde Eskişehirspor'u 2-1, Medicana Sivaspor'u 1-0, Hikmet Karaman yönetiminde ise Akhisar Belediyespor'u 4-0 ve Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti, Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldı.

Yeşil-mavililer, Mersin İdmanyurdu, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Galatasaray deplasmanlarından ise puansız döndü.

İç sahada sonuncu

Çaykur Rizespor, ligde geride kalan bölümde ise iç sahada galip gelemeyen tek takım oldu. Karadeniz ekibi, iç sahada 8 maçta 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak sahasında en az puan toplayan takım olarak dikkati çekti.

Kalkavan: "Terslikleri yapıyoruz"

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Metin Kalkavan, dış sahada daha başarılı olduklarını ve bunun çeşitli sebepleri olduğunu belirterek, "Sahamızda da kazanamamanın çeşitli sebepleri var. İnşallah içeride kazandığımız maçlar da gelecek. İçeride kazanamamak enteresan elbette. Lazlık var bizde. Terslikleri yapıyoruz. Kendi sahamızda kazanıp dışarıda yenilmek normal. Biz tam tersini yapıyoruz. Deplasman galibiyetlerimiz olmasa çoktan düşmüş gözüyle bakılabilirdi" diye konuştu.

Deplasmanda 4-5 galibiyeti olan takımların ligin ilk beş sırasında yer aldığına dikkati çeken Kalkavan, "İç saha galibiyetimiz olsaydı puan cetvelinde çok daha üst sıralarda yer alacaktık. İnşallah Beşiktaş maçı ile iç saha galibiyetlerine başlarız. Bir an önce üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Galibiyet serisine çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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