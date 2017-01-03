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03.01.2017 - 12:50 |

Rizespor ikinci yarı için işi sıkı tutuyor

Süper Lig'in ilk yarısını düşme hattının sadece 1 basamak üstünde tamamlayabilen Çaykur Rizespor ikinci yarı için işi sıkı tutuyor.

Rizespor ikinci yarı için işi sıkı tutuyor
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16 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek 13 puan toplayan Ç.Rizespor 15. sırada yer alıyor.

Ligin ikinci yarısının çetin geçeceğini düşünen Hikmet Karaman takımı erken kampa aldı.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde hazırlıklarına 2 Ocak'ta başlayan Karadeniz ekibinde bugünden itibaren çalışmalar günde 2 antrenmana çıktı.

Teknik Direktör Hikmet Karaman, antrenmanlarda oyuncularından neler istediğini anlatırken, pas çalışmalarında bile oyunu sık sık durdurup uyarılarda bulunuyor. Bir yandan Yönetim'den gelecek transfer haberlerini bekleyen Karaman, takımın daha da güçlenmesi için çaba harcıyor. Karaman; "Yapacağımız transferlerle ikinci yarıda daha yukarılarda olmak için mücadele edeceğiz" dedi.

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