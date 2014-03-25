Rizespor ilk yarıyı mumla arıyor

Spor Toto Süper Lig'in düşme potasındaki sıkıntılı ekiplerinden Çaykur Rizespor, ilk yarıyı çok arıyor. Yeşil - mavililer, Süper Lig’de ilk dokuz haftada 8. sırada yer alıyordu.



Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun ilk yarısının 9. haftası sona erdiğinde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Çaykur Rizespor, bu maçlar sonunda 14 puan toplamıştı. Yeşil-mavililer, bu karşılaşmalar sonunda rakip filelere 14 gol atarken, kendi ağlarında ise 13 gol görmüşlerdi.



Medya Takip Ajansı Interpress’in yaptığı araştırmaya göre, Çaykur Rizespor, Süper Lig’in ikinci yarısında ise 9. hafta geride kalırken, 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan toplayabildi. Yeşil-mavililer ikinci yarı toplam 12 gol atarken, kendi ağlarında 9 gol gördüler.



Ligin ikinci yarısının ilk 9 maçında Çaykur Rizespor, sezonun ilk devresinin 9. haftasına göre 5 puan daha az toplarken, ikinci yarının 9. haftası itibarıyla ilk yarının 9. Haftasına göre 12 sıra kaybederek puan cetvelinde 16. sıraya gerileyerek, düşme hattına indi.