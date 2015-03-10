Rizespor istikrar yakalayamadı

Spor Toto Süper Lig'de Balıkesirspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor, 27 haftadır üst üste 2 maç kazanmayı başaramadı.

Karadeniz temsilcisi, bu sezon ligde oynadığı 23 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 22 puan toplayarak 15. sırada yer aldı. Ligin 22. haftasında Eskişehirspor'u sahasında 3-0 mağlup eden yeşil-mavililer, Balıkesirspor beraberliğiyle art arda 2 maç kazanma şansını bu hafta da değerlendiremedi.

Çaykur Rizespor, 23 haftada aldığı 5 galibiyete rağmen üst üste 2 maç kazanma sevinci yaşayamadı. Bu sezon ligde Karadeniz temsilcisiyle üst üste galibiyet sevinci yaşayamayan diğer takımlar ise Kasımpaşa ve Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor oldu.

Ligin 7. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 1-0 yenen "Atmacalar", galibiyet serisine 8. haftada Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor maçında çok yaklaşmıştı. Maçı 1-0 önde götüren yeşil-mavililer, 90+3. dakikada kalesinde gördükleri golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmış ve art arda 2 maçtan 6 puan çıkarma şansını kaybetmişti.

Yeşil-mavili ekip, ligde üst üste son galibiyetini geçen sezonun 29. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 2-0 ve 30. haftasında Torku Konyaspor'u 3-1 yenerek elde etmişti.

Ferah: "Galibiyet serisine ihtiyacımız var"

Kulüp Basın Sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde hedeflerinin gerisinde olduklarını ancak son haftalarda oyun ve skor olarak gözle görülür bir yükselişe geçtiklerini söyledi. Alt sıralarda çekişmenin çok zorlu geçtiğini ifade eden Ferah, "Uzun bir aranın ardından sakat ve cezalı oyuncumuz olmadan tam kadro mücadele şansı yakaladık. Son üç haftada 2 beraberlik, bir galibiyet elde ettik. Son iki deplasmanda galibiyeti avucumuzdan kaçırdık. Üst sıralara tırmanmak için galibiyet serisine ihtiyacımız var. Önümüzdeki haftalarda bunu başaracağımıza inanıyorum" dedi.

Takım olarak iyi olduklarını vurgulayan Ferah, "İyi bir kadroya sahibiz. Son haftalarda zaman zaman hatalar yapsak da oyun olarak istediklerimizi sahaya yansıtıyoruz. Zorlu yarışta önümüzdeki haftalarda bir adım öne çıkacağımızı düşünüyorum. Üst üste alacağımız puanlar bizi puan cetvelinde olduğu gibi moral olarak da yukarı taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.