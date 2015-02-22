Rizespor kaçan pozisyonlara yanıyor

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile deplasmanda yaptıkları maçta birçok gol pozisyonundan yararlanamadıklarını ve 3 puanı kaçıran taraf olarak üzgün olduklarını belirtti.

Ferah, yaptığı yazılı açıklamada, son haftalarda adeta maçlara 1-0 geride başladıklarını ifade etti. Mersin İdmanyurdu maçının 7'nci, Bursaspor maçının 11'inci dakikasında kalelerinde gol gördüklerini belirten Ferah, alt sıralardan kurtulmak isteyen takımlar için bu durumlarda geri dönüşlerin zor olduğuna dikkati çekti.

Bursaspor'un gücünü bilerek maça hazırlandıklarını ifade eden Ferah, şunları kaydetti: "Ligin iyi top oynayan ekiplerinden biri ve en fazla gol atan takım olan rakibimizin gücünü bilerek çalıştık. Oyuna iyi başlamamıza rağmen kalemizde erken gol gördük. Golün etkisinden erken kurtulup ilk yarıda önemli pozisyonlar yakaladık. Son vuruşlarda biraz daha dikkatli olabilseydik soyunma odasına en azından beraberlikle girebilirdik. İkinci yarı aradığımız golü bulduk. Ardından bir de penaltı vuruşundan yararlanamadık. Rakibin aynı dakikalarda 10 kişi kalmasıyla üstünlüğü elimizde tutsak da bulduğumuz birçok gol pozisyonundan yararlanamadık. Bursaspor deplasmanında 3 puanı kaçıran taraf olarak üzgünüz. Futbolseverlere ve taraftarımıza iyi maç izlettiğimizi düşünüyoruz. Tek eksiğimiz, ligde seri yakalayamadık. Önümüzdeki hafta sahamızda Eskişehirspor'u yenerek başlamak istiyoruz. İnanıyoruz ki içeride kazanacağımız ilk maçımızın ardından çıkışa geçeceğiz."